Denunciato il climber che ha scalato il Duomo di Milano: tradito dal selfie con la Madonnina

Il ragazzo che lo scorso maggio ha scalato il Duomo di Milano e si è scattato un selfie con la Madonnina è stato identificato e denunciato.

Scala il Duomo di Milano e si fa un selfie con la Madonnina: climber denunciato

Il climber, minorenne, aveva condiviso le foto su Instagram, permettendo alla polizia locale di rintracciarlo attraverso il “Social Media Mining”, una tecnica di analisi dei dati provenienti dai social. Il giovane, che non ha fornito spiegazioni per il suo gesto, è ora accusato di invasione di edifici e danneggiamento.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato che il ragazzo ha iniziato la scalata nella notte del 21 maggio, partendo dall’impalcatura esterna e raggiungendo le terrazze del Duomo di Milano. Da lì, si è arrampicato sulle guglie fino alla struttura che sostiene la statua della Madonnina.

A oltre 100 metri di altezza, ha scattato un selfie con il dito medio alzato e ha girato video passeggiando attorno alla statua. Quando la polizia locale è arrivata sul posto, il ragazzo era già fuggito, ma ha successivamente pubblicato le prove dell’impresa sul suo profilo Instagram, inconsapevole che queste lo avrebbero incriminato.

Le indagini hanno anche rivelato che il ragazzo, il 17 marzo precedente, aveva scalato il Castello Sforzesco, raggiungendo la Torre del Filarete a 40 metri d’altezza, dove aveva scattato altre foto penzolando nel vuoto. Anche per questa impresa, non ha fornito motivazioni, portando la polizia a denunciarlo nuovamente per invasione di edifici e danneggiamento.