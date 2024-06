Il nuovo progetto del Pnrr è tutto italiano: l'obiettivo è avvicinare i cittadini a pratiche sostenibili attraverso il design, moda e beauty

Il 13 giugno a Milano nella sede di Green Media Lab, media relation e digital company certificata B Corp dal 2018, è stato presentato il progetto del Pnrr, R4MilanoEcosystem, la nuova piattaforma digitale nata per avvicinare la società a pratiche sostenibili, non solo nel settore del beauty, ma anche in quello della moda, del design e della gioielleria.

Gli obiettivi del progetto

Il progetto vede la collaborazione tra l’Università di Milano-Bicocca, ente proponente, il Politecnico di Milano, l’Università Bocconi, l’Università Statale di Milano e numerosi partner pubblici e privati.

“Si inserisce all’interno di MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action), un Ecosistema dell’Innovazione finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un fondo da 120 milioni di euro“, dichiara Gianluca Tedaldi, Junior Assistant Professor Politecnico di Milano.

Il progetto nasce a Milano per affrontare le sfide di una realtà metropolitana con l’obiettivo di comunicare e promuovere la circolarità e la sostenibilità nel settore moda e design all’intero ecosistema della città: la piattaforma è strutturata in tre grandi macroaree: Aziende, Cittadini e Knowledge.

I quattro progetti pilota

Durante l’evento sono stati svelati i primi quattro progetti pilota, “Dalla Moda al Design”, “Eco-plas-pack”, “La Biblioteca degli Oggetti”, “Shoes keep walking”, inseriti all’interno di R4MilanoEcosystem.

Dalla Moda al Design è realizzato da Humana People to People Italia, Casati Flock & Fibers e Superforma, in collaborazione con l’Università Bocconi, per la trasformazione di scarti tessili in opere di design.

Eco-plas-pack è portato avanti da Lumson e nello specifico da Fabio Manzoni, Group Marketing Manager, azienda lombarda specializzata nella produzione di packaging per cosmesi: generare prodotti per il packaging totalmente biologici e biodegradabili.

La Biblioteca degli Oggetti è uno spazio dove gli studenti potranno noleggiare gratuitamente e mettere a disposizione oggetti che non utilizzano.

Infine, Shoes Keep Walking è il progetto realizzato da ACBC, con la collaborazione di Polimi e Unimib, riscoprendo il valore delle scarpe, recuperando il materiale delle suole e trasformandolo in oggetti di arredo urbano.