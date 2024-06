"Si sono create situazioni di sfruttamento dei lavoratori" afferma il segretario generale della Fisac Cgil Lombardia

I dipendenti della Borsa Italiana scioperano domani, 27 giugno, per la prima volta nella storia.

Lo sciopero della Borsa di Milano

Giovedì 27 giugno, dalle 14 alle 17, i dipendenti di Borsa Italiana manifesteranno tra Palazzo Mezzanotte e il Dito di Cattelan in piazza Affari, nel cuore della finanza italiana, per chiedere rispetto per i loro diritti. Chiedono infatti un piano riorganizzativo, ma da mesi l’azienda li rassicura senza però fare nulla.

Spiega Gabriele Poeta Paccati, segretario generale della Fisac Cgil Lombardia: “Il processo di integrazione in Euronext partito nel 2020 va raddrizzato perché, oltre allo spostamento del centro decisionale a Parigi e alla perdita di importanza di Milano, si sono create situazioni di sfruttamento dei lavoratori.”

L’entrata della Borsa nel gruppo Euronext

Nel 2021 Borsa Italiana è entrata a far parte del gruppo della Borsa paneuropea Euronext, che oltre a Milano controlla i listini di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo.

Sugli 800 dipendenti che lavorano per Euronext a livello nazionale, circa 300 sono impiegati di Borsa Italiana.