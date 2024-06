Lo skatepark è stato allestito davanti alla piazza della Stazione Centrale di Milano: spazio gratuito fino al 14 luglio

Arriva lo skatepark firmato Plenitude a Milano: è stato allestito davanti alla piazza della Stazione Centrale di Milano all’interno di Senstation Summer.

L’impianto dedicato alla community di urban skater

Una fantastica novità per la città e per i giovanissimi: l’ingresso è gratuito all’area fino al 14 luglio e l’impianto è aperto ai ragazzini dai 12 anni, nasce per essere dedicato alla community di urban skater.

Plenitude, società benefit controllata da Eni, parteciperà all’iniziativa dedicata allo sport, con uno skatepark alimentato da energia rinnovabile. Sono stati installati presso Piazza Duca D’Aosta pannelli fotovoltaici per l’energia rinnovabile e garantire l’illuminazione di Senstation summer, il maxi villaggio dello sport ideato e allestito davanti allo scalo.

Paolo Contenti, Head of Branding and Communication di Plenitude ha sottolineato che questo progetto vuole valorizzare la cultura dell’utilizzo consapevole dell’energia con lo sport.

Lezioni allo skatepark

Oltre alle strutture per fare skate nello spazio dedicato verranno organizzate anche lezioni per insegnare a nuovi ragazzi questo sport, diffuso soprattutto tra i giovanissimi. Le lezioni si svolgeranno il 20 giugno, il 24 giugno, il 4 luglio, il 6 luglio, il 9 luglio.

Mentre, il 13 luglio ci sarà l’Aperishow, in cui presenzieranno tutte le community coinvolte: Snowave, Balanced Board Pro, Skate Surf Urban, Heaven Board, Fit Surf.