I lavori di riqualificazione della piazza dovrebbero concludersi nel 2026, prima delle Olimpiadi invernali

Sono iniziati i lavori che riqualificheranno piazza Sigmund Freud, fuori dalla stazione Porta Garibaldi. Il cantiere dovrebbe chiudersi nel 2026, prima delle Olimpiadi invernali.

La riqualificazione della piazza

L’obiettivo della riqualificazione è quello di dare più spazio ai pedoni e meno alle auto.

Per questa ragione verrà realizzato un ampio marciapiede sul fronte della stazione, con tanto di aree commerciali e e di ristoro, oltre a un’area centrale per la sosta dei taxi e alcuni stalli per motocicli.

In prossimità dell’ingresso della stazione resterà un’area dedicato al carico e allo scarico merci, oltre a postazioni per lo sharing, dalle auto alle biciclette.

Particolare attenzione verrà prestata anche all’illuminazione, fondamentale per questioni di sicurezza, ma anche di estetica.

Sostenibilità, illuminazione ed estetica

I lavori sono finanziati da Rfi in collaborazione con Fs sistemi urbani e comune di Milano. Afferma Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Rfi, che la riqualificazione avviene nell’ottica di “rendere la stazione sempre più un luogo integrato nel contesto urbano. Con criteri di sostenibilità, illuminazione ed estetica.”