Record di nascite alla Mangiagalli: nati 29 bambini l’11 giugno

Boom di nascite alla Clinica Mangiagalli, con 29 bambini (15 maschi e 14 femmine) nati in meno di 24 ore

Giornata da record ieri, martedì 11 giugno, alla clinica Mangiagalli. E un bel record! In meno di 24 ore si sono registrate ben 29 nascite.

Boom di nascite alla Mangiagalli

29 bambini sono nati alla clinica Mangiagalli l’11 giugno. Parliamo di 15 maschietti e 14 femminucce, di cui due gemelle. L’ultima a vedere la luce in questa giornata storica è stata una bambina, poco prima delle 22.

Scrive la Regione, per festeggiare il felice record, in una nota: “Un plauso a tutti gli specialisti dell’Ostetricia e della neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’ospedale che, seppur abituati ad affrontare picchi di nascite giornaliere in questo periodo dell’anno, hanno dovuto ‘davvero fare gli straordinari’.”

Il trend positivo

La Mangiagalli, con le sue 6mila nascite all’anno, si colloca al primo posto nella realtà italiana in termini di numeri ed è anche sempre di più un punto di riferimento a cui famiglie e medici si rivolgono in caso di parti difficili. Nei primi sei mesi dell’anno il numero di nascite all’interno della clinica è aumentato, in controtendenza rispetto agli altri ospedali e cliniche nazionali.