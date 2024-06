Un forte nubifragio si è abbattuto, in queste ore, sull'area metropolitana di Milano: numerosi i danni sul territorio

Un violentissimo nubifragio, caratterizzato da scariche di fulmini e folate di vento si è abbattuto su Milano e hinterland, tra la tarda serata di martedì e le prime ore di mercoledì 12 giugno: i vigili del fuoco stanno intervenendo con diverse squadre per limitare i danni sul territorio.

Violento temporale in città

Nell’intero hinterland milanese sono state registrate una settantina di chiamate ai vigili del fuoco per i danni in città: sottopassi completamente invasi dall’acqua, diverse autovetture bloccate, alberi in strada e cedimenti dell’asfalto.

Situazione allarmante nel Comune di Cernusco sul Naviglio, in via Italo Svevo, secondo quanto riferiscono i carabinieri, sono stati inviati i sommozzatori del nucleo di Milano per evacuare alcuni residenti da un’abitazione. Inoltre, dal municipio di Cernusco hanno fatto sapere che l’acqua ha causato disagi anche alla cabina elettrica del centro storico.

Si registrano criticità anche nelle province di Monza, Lecco, Como e Varese.

Le condizioni del Seveso e Lambro dopo il nubifragio

L’assessore alla Sicurezza milanese, Marco Granelli, in queste ore, ha aggiornato i cittadini pubblicando sui social la seguente comunicazione, in merito alle condizioni attuali dei due fiumi:

“I livelli dei fiumi sono in salita repentina, per il Seveso è attivo lo scolmatore e vicini all’attivazione della vasca che è pronta, Lambro a 2 metri. Nella serata e prima parte della notte sono attesi altri temporali”

Continua la preoccupazione in città a causa dell’arrivo di nuovi temporali tra la tarda mattina e il pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno.