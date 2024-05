Molti disagi sulla linea gialla della metropolitana di Milano nel pomeriggio: i treni sono stati bloccati per l'intervento dei soccorsi

Preoccupazione in queste ore in città: poco dopo le 14 di oggi, 14 maggio, sulla linea gialla della metropolitana, i treni sono stati bloccati per soccorrere una donna colta da un malore improvviso.

Malore per la donna sulla metropolitana

La donna è svenuta, all’altezza della stazione Repubblica, all’interno del treno che andava verso Comasina, nel primo vagone.

In un primo momento, ad accudire la donna sono stati i passeggeri che hanno provveduto a chiedere l’intervento del 112. In poco tempo, dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno inviato due equipaggi su automedica e ambulanza in codice rosso.

E’ stato necessario diverso tempo per permettere ai soccorsi di completare in tranquillità il loro intervento, la circolazione dei treni è stata ripristinata solo successivamente.

Disagi sui treni della metropolitana della linea gialla

Per consentire l’intervento del personale sanitario, la circolazione è stata interrotta tra le fermate di Porta Romana e Centrale, a riferirlo l’Atm con una comunicazione rivolta a tutti i passeggeri:

«M3 è chiusa tra Porta Romana e Centrale, dove i treni sono sostituiti da bus».

Oltre alla chiusura delle fermate, i treni hanno subito dei ritardi e rallentamenti sul resto della linea. A tal punto che, la stessa Atm ha suggerito, in alternativa a Repubblica FS, di considerare altre stazioni.