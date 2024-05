La notizia del nubifragio che si abbatterà su Milano tra poche ore è stata confermata da Lorenzo Badellino, meteorologo di 3Bmeteo: ecco cosa succederà.

«L’anticiclone che ha favorito condizioni di stabilità fino a buona parte del weekend è in fase di declino e permette infiltrazioni di correnti umide occidentali che provocano i primi fenomeni di instabilità su Milano».

Inoltre, il meteorologo Badellino, ha annunciato:

«Entro la sera di martedì le condizioni peggioreranno sensibilmente, per l’arrivo di un fronte carico di piogge e temporali ».

Sale la preoccupazione tra i cittadini dopo le ultime rilevazioni meteo, Badellino presenta quanto accadrà in città nella giornata di domani:

«Il clou dei fenomeni è atteso per la giornata di mercoledì , quando sulla nostra città il maltempo si farà intenso , con piogge anche forti e a carattere di nubifragio , specie tra il mattino e il pomeriggio. Saranno possibili dunque locali allagamenti e gli straripamenti del Seveso e del Lambro , con gli accumuli pluviometrici che oscilleranno intorno ai 100mm , ma che su alcune zone della provincia di Milano potrebbero risultare superiori, anche intorno ai 200mm».

Tale fenomeno atmosferico metterà un freno anche al clima estivo presente in Italia negli ultimi giorni:

«Le temperature subiranno una decisa diminuzione con massime che dai 25°C di martedì non andranno oltre i 17°C. In serata comunque i fenomeni si attenueranno notevolmente, ma nel corso di giovedì nuovi rovesci e temporali potranno interessare Milano, specie nel pomeriggio, così come anche nella giornata di venerdì».