Ieri sera un poliziotto di 35 anni è stato accoltellato da un uomo originario del Marocco: operato d'urgenza, ma è in gravi condizioni

Nella notte a Milano un agente di polizia è stato accoltellato nella stazione di Lambrate: un uomo di origini marocchine prima è andato in escandescenza lanciando pietre e colpendo una donna italiana, poi si è scaraventato contro il poliziotto rifilandogli tre coltellate.

L’intervento della Polizia Ferroviaria nella notte a Lambrate

La Polizia Ferroviaria ha chiesto in aiuto l’intervento delle volanti della Questura di Milano per un uomo molesto e in forte stato di agitazione che, mentre si trovava presso i binari nella stazione ferroviaria di Lambrate, stava lanciando pietre contro i treni e persone.

Sono arrivante sul posto due pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e l’uomo, un 37enne marocchino, ha opposto resistenza ed è stato stordito dal taser ma la scarica non è stata efficace per via del giubbotto che indossava.

A queto punto è nata una colluttazione e lo straniero ha colpito con un coltello un vice Ispettore della Polizia di Stato, Christian Di Martino, alla schiena: trasportato in «codice rosso» all’ospedale Niguarda.

I soccorsi per l’agente di polizia ferito nella notte a Lambrate

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

La donna di 55 anni colpita alla testa è stata trasferita all’ospedale Fatebenefratelli: non è in gravi condizioni. Mentre, per il poliziotto, la situazione è apparsa fin da subito molto grave: trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda è stato operato d’urgenza per alcune lesioni agli organi.

L’arresto dell’uomo e la vicinanza del Ministro Piantedosi

Il 37enne è stato arrestato ed è ora in carcere a San Vittore. Secondo le prime indiscrezioni l’uomo è già noto alle forze dell’ordine a causa di alcuni precedenti per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale.

Dal Viminale arrivano i primi messaggi di vicinanza per i familiari del giovane poliziotto ferito: