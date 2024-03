"Noi oggi abbiamo assunto 500 nuovi vigili. Lavoreremo per la riorganizzazione della polizia locale" afferma Sala

Nella sua terza diretta su Instagram il sindaco di Milano Beppe Sala sceglie di affrontare il tema della sicurezza. Per far ciò invita a parlare con lui Franco Gabrielli, delegato alla sicurezza del Comune nominato pochi mesi fa.

Il discorso di Beppe Sala

Afferma il sindaco: “Chiamare Gabrielli per me ha significato ammettere di avere bisogno di una mano, essere in difficoltà.”

Continua: “Noi oggi abbiamo assunto 500 nuovi vigili. Lavoreremo per la riorganizzazione della polizia locale. Stiamo portando avanti una trattativa sindacale non semplice perché le regole d’ingaggio stabilite nel 2002 ci portano oggi ad avere poche pattuglie di sera e di notte.”

L’accordo del 2002 prevede infatti che coloro che hanno raggiunto una certa età e determinati anni di lavoro facciano meno turni di notte.

“Noi abbiamo bisogno di rivedere questa cosa” afferma il sindaco. “Di notte abbiamo in giro cinque pattuglie e non va bene. Le forze di polizia sono sette volte le nostre.”

L’intervento di Gabrielli

Franco Gabrielli si unisce all’intervento di Sala: “Dopo 38 anni passati nel mondo della sicurezza, con questo nuovo incarico sono rimasto per un attimo smarrito perché non avevo capito nulla. A Milano tutta la sicurezza dipende dal sindaco, ed è abnorme. Attribuire al sindaco gli indici di delittuosità della propria città non è corretto.”

Propone infine l’obiettivo della città: “Vorremmo che le funzioni siano restituite agli agenti della Locale restituendo loro un’identità.” Agenti che Sala chiama “vigili di quartiere”.