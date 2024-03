Il restauro di Palazzo Marino è interamente finanziato dal gruppo Tod's

Palazzo Marino non sarà più visibile nei prossimi mesi. È cominciata infatti la posa dei primi ponteggi che durerà una ventina di giorni prima dell’inizio del restauro della sede del Comune.

Il restauro

Palazzo Marino subirà un restauro completo e i lavori dovrebbero durare non più di 16 mesi. Ci sarà una prima fase sul fronte del palazzo, quello che dà su piazza della Scala. Poi si proseguirà sugli altri lati e sulle mura cinquecentesche del Cortile d’Onore che si trova dentro Palazzo Marino.

Per tutto la durata del restauro il Comune ha deciso di lanciare l’iniziativa “cantiere aperto” con la quale i cittadini potranno conoscere l’edificio.

Restauro a costo zero

Il restyling del palazzo non peserà sulle casse dell’Amministrazione di Milano. A finanziare interamente i lavoro è infatti il gruppo Tod’s. Mentre lo sponsor tecnico del progetto è l’agenzia Jesurum-Leoni Comunicazione di US-The Future is Now.