Incidente in Corso Sempione, gravi due persone: le condizioni

Nella notte tra giovedì e venerdì 22 marzo, c’è stato un brutto incidente. Il sinistro è avvenuto tra Corso Sempione e via Losanna, a Milano, poco dopo le 4.30, quando due auto si sono scontrate vicino a un incrocio regolato da un semaforo, per poi colpire violentemente una terza vettura, parcheggiata nelle vicinanze.

Incidente in corso Sempione: condizioni dei feriti

Le conseguenze dell’incidente sono state gravi: due uomini, di 28 e 36 anni, a bordo di una Lancia Y, sono stati feriti in modo critico. Il conducente, colpito da un grave trauma toracico e agli arti inferiori, è stato intubato e trasportato in coma al Niguarda, mentre il passeggero, anch’egli in coma a causa di un trauma cranico e al bacino, è stato portato al San Carlo. Le condizioni del terzo coinvolto, un uomo di 42 anni, sono meno gravi.

Incidente in corso Sempione: indagini in corso

La polizia locale sta indagando sull’avvenimento dell’incidente, ma sembra che a scaturire il tutto sia stata una mancata precedenza. Le autorità, insieme al personale medico e ai vigili del fuoco, hanno assistito i feriti sul luogo dell’incidente.

Incidente in corso Sempione: le misure di sicurezza

Per permettere alle autorità di svolgere il loro lavoro, è stata richiesta la chiusura parziale del luogo in cui è avvenuto l’incidente.