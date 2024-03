Il bilancio della rissa è di 4 persone medicate sul posto e altre 2 portate in ospedale

Nella serata di ieri, mercoledì 20 marzo, una maxi rissa è scoppiata in via Alfonso Capecelatro, zona San Siro. Più di 15 persone sono rimaste coinvolte, alcune delle quali sono finite in ospedale.

La maxi rissa

Erano da poco scoccate le 21 di sera quando fuori da un bar in via Capecelatro è scoppiata una violenta rissa con calci e pugni tra una quindicina di persone di origine nordafricana. Tra queste anche due donne.

L’intervento di carabinieri e ambulanza

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di via Moscova. Questi hanno fatto sapere che per ora non sono stati presi provvedimenti, prima deve essere ricostruita la dinamica della rissa. Al momento infatti non sono ancora chiare le ragioni del litigio.

Sul luogo della rissa è intervenuta anche l’ambulanza che ha dovuto procedere a medicare 4 persone sul posto, mentre altre 2 sono state trasportate in ospedale in codice verde.