Secondo quanto riportato da Dagospia, Fedez sarebbe stato protagonista di una rissa con Diego Naska. Potrebbe c’entrare qualcosa la sua ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez, rissa con Diego Naska: il ritorno alle origini del rapper

Da quando il matrimonio con Chiara Ferragni è entrato in crisi, Fedez sembra essere tornato alle origini. Il suo modo di comunicare è cambiato, così come il suo look, che è tornato quello da duro, e le sue abitudini. Il rapper è tornato nella vecchia casa sui Navigli e ha iniziato a condividere le sue vecchie canzoni, confermando di essere tornato ad una fase pre-matrimoniale. Un cambiamento che sarebbe andato oltre l’immagine e la comunicazione, visto che secondo Dagospia, che ha confermato un’indiscrezione di Dillinger, Fede si sarebbe reso protagonista di una rissa a Milano con Diego Naska, durante un party di Tony Effe.

Fedez, rissa con Diego Naska: c’entra Chiara Ferragni?

La rissa sarebbe scoppiata durante il release party del nuovo album di Tony Effe, davanti all’entrata del Lucid, “un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere“. Il rapper, come raccontato da Dagospia, ha litigato con Naska, fino ad arrivare alle mani. A quanto pare alla base della rissa, secondo quanto riportato da Dillinger e Dagospia, ci sarebbe una frase sui figli e la famiglia di Fedez, che comprendeva anche Chiara Ferragni. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni per il momento, visto che non è arrivata nessuna conferma, ma le fonti sono molto attendibili.