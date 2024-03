Il sottopasso di via Rizzoli verrà chiuso dalle 22 di venerdì sera fino alle 5 di lunedì mattina

Il sottopasso di via Rizzoli, nella periferia nord-est di Milano, verrà chiuso dalle 22 di venerdì sera fino alle 5 di lunedì mattina per consentire i lavori di realizzazione della nuova tratta della metrotranvia 7, tra Cascina Gobba e il quartiere Adriano.

I lavori di rinnovo

Per consentire il passaggio della nuova metrotranvia è necessario allargare la carreggiata di via Rizzoli. Prima però occorre demolire il cavalcavia Serravalle, facente parte della rampa d’immissione in Tangenziale Est. La ricostruzione del cavalcavia durerà circa un anno.

Per accedere alla Tangenziale Est in direzione nord, è stato aperto un varco provvisorio presso l’ingresso al parcheggio della M2 Cascina Gobba.

La nuova tratta della metrotranvia

La nuova tratta di metrotranvia Cascina Gobba-quartiere Adriano sarà lunga 1,3 chilometri e prevede tre fermate e una passerella di collegamento con la fermata del metrò.