Il sindaco Beppe Sala ha dato il via ai lavori per affrontare l'emergenza buche sulle strade a Milano.

Al via i lavori di manutenzione per affrontare l’emergenza delle buche sulle strade a Milano. Verranno coinvolte 330 strade della città.

Emergenza buche: iniziano i lavori

Un investimento di 20 milioni di euro, per la manutenzione di 330 strade di Milano, a cui si aggiungono 50 chilometri di binari del tram, per altre 12 milioni di euro. Il sindaco Beppe Sala, nella seconda diretta Instagram di “Cose in Comune“, ha risposto alle domande dei milanesi sull’emergenza buche, spiegando il piano messo a punto per recuperare l’asfalto che ha ceduto dopo le piogge intense delle scorse settimane. La questione buche dovute ai cambiamenti climatici, secondo Sala, dovrà diventare un’abitudine purtroppo, cosa che un tempo non accadeva.

Emergenza buche, al via i lavori: tutte le strade chiuse a Milano

Beppe Sala ha parlato degli interventi effettuati in questi giorni. Dopo i lavori in via Santa Rita da Cascia, via Predabissi, piazzale Aquileia, via delle Camelie e via Porto Corsini, toccherà a Città Studi ad aprile, dove la situazione è molto critica, più precisamente via Ponzio, viale Romagna, piazza Piola. Poi toccherà a via Palmanova, via Leoncavallo, via Lamarmora, viale Certosa e piazza Bausan. Sala ha spiegato che i rattoppi fanno parte della manutenzione ordinaria. “Quest’anno dobbiamo intervenire su 330 strade” ha spiegato il sindaco. “Siamo a una decina di strade, per ora, poi nelle prossime settimane ne aggiungeremo altre 38 circa tra cui viale Stelvio, viale Forlanini, viale Brianza, viale Marche, viale Caprilli” ha aggiunto Sala, parlando delle tempistiche. Il resto, circa 280 strade, verranno sistemate da maggio in poi. “A Milano abbiamo 270 chilometri di binari che sistemiamo o con interventi locali o con piani di manutenzione straordinaria, come per l’asfalto” ha aggiunto il primo cittadino.