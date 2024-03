Palazzo Marino è al lavoro per sistemare le buche nelle strade che si sono aperte a causa della pioggia.

Palazzo Marino è al lavoro per sistemare le buche nelle strade che si sono aperte a causa della pioggia. Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato gli interventi.

Buche nelle strade, Palazzo Marino: “Stiamo intervenendo”

Sulle strade di Milano si sono aperte delle grandi buche a causa delle piogge delle ultime settimane. Palazzo Marino è al lavoro per cercare di risolvere il problema. “Stiamo intervenendo” ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala nel primo appuntamento del live social ‘Cose in Comune’ su Instagram. Sala ha parlato della manutenzione delle strade, tra le tante questioni sollecitate nei vari commenti del live.

Buche nelle strade, Sala: “Abbiamo triplicato le persone in campo”

“Non è che su una questione calda come le buche ci giriamo i pollici, stiamo intervenendo” ha dichiarato Sala, ricordando che ha febbraio si è registrata una piovosità 20 volte maggiore rispetto a febbraio 2023. “Non è una scusante, ma per spiegare l’origine. Abbiamo triplicato le persone in campo per ‘toppare’ ma non basta, in alcuni casi serve riasfaltare” ha precisato.