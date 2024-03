Nel weekend le temperature si abbasseranno, mentre non è escluso l'arrivo della pioggia martedì

A Milano la primavera si prenderà una pausa. Previsto per il weekend del 23-24 marzo un abbassamento delle temperature a causa di un blocco di aria fredda che scenderà dal Nord Europa verso l’Italia.

Il meteo del weekend

Afferma l’esperto di 3Bmeteo Lorenzo Badellino: “Sabato un fronte in discesa dal Nord Europa raggiungerà le Alpi, determinando un peggioramento con nubi e piogge sparse che cercheranno di portarsi verso le zone di pianura centro-settentrionali. Qualche isolata pioggia potrà interessare nel pomeriggio le province di Monza Brianza, Milano e Brescia. In serata il fronte sfilerà rapidamente verso sudest e da ovest subentreranno ampie schiarite, tanto che per domenica sono attese condizioni ben soleggiate.”

Possibile pioggia martedì

Le temperature subiranno una brusca diminuzione, soprattutto in quota, con le minime che a 1500m potranno scendere fino a -6/-8°C.

Per quello che riguarda l’inizio della nuova settimana troveremo tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma martedì non è escluso l’arrivo di piogge per una nuova perturbazione atlantica.