Casa Milan, perquisizione della Guardia di Finanza: indagato Furlani

Operazione della Guardia di Finanza a Casa Milan: indagato l'amministratore delegato Furlani

Nel pomeriggio di oggi, martedì 12 marzo 2024, in Casa Milan, sede del club rossonero situata in via Aldo Rossi, ha fatto irruzione la Guardia di Finanza. I militari hanno effettuato una perquisizione negli uffici dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, coinvolto assieme al suo predecessore Ivan Gazidis e ad altre due lussemburghesi.

Casa Milan: sospetti e accuse

Le fiamme gialle hanno sequestrato documenti importanti per portare avanti delle indagini, le quali riguardano presunte violazioni, cioè l’appropriazione indebita, ostacolo alla vigilanza della Covisoc e bancarotta.

Casa Milan, proseguono le indagini

Le perquisizioni, però, non si sono limitate ai soli uffici di Casa Milan, ma si sono estese sino alle abitazioni private degli indagati. I dati presenti nei computer e nei cellulari sono stati copiati per ulteriori approfondimenti. Gli accertamenti riguardano il delicato passaggio di quote azionarie dal fondo Elliott a RedBird, avvenuto nell’agosto del 2022, e coinvolgono Gerry Cardinale, attuale proprietario del Milan.

Milan, rischio di sanzioni

L’implicazione delle indagini potrebbero portare a delle sanzioni pesanti per il Milan. È inclusa anche una possibile penalizzazione da parte dell’UEFA. Tutto questo potrebbe avvenire nel caso in cui venissero confermate la violazione delle norme sulle comunicazioni obbligatorie alla FIGC e l’articolo 5 del regolamento UEFA sulla multiproprietà.