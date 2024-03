Manifestazione a Milano: percorso e strade chiuse al traffico

Ci saranno molti eventi dedicati alla Giornata internazionale dei diritti della donna a Milano, con varie chiusure.

Ci saranno molti eventi dedicati alla Giornata internazionale dei diritti della donna a Milano, con varie chiusure. Per via di manifestazioni e cortei ci saranno dei cambiamenti per la viabilità.

Manifestazione a Milano: due cortei previsti in giornata

Nella Giornata internazionale dei diritti della donna si terranno diversi eventi e manifestazioni a Milano. Per questo motivo diverse strade della città saranno chiuse al traffico auto. Sono due i cortei organizzati da Non una di meno, uno studentesco e uno “cittadino”, globale trasfemminista. Il primo è partito da Largo Cairoli alle 9.30, mentre l’altro partirà alle 18.30 dalla Stazione Centrale, in piazza Duca D’Aosta. Le manifestazioni passeranno per le vie centrali della città, come quelle di piazza della Repubblica e piazza della Scala, e si estenderanno per quattro chilometri. Si tratta di uno sciopero generale di 24 ore per manifestare contro la violenza di genere, contro la guerra, contro il patriarcato e in favore di un “salario dignitoso“.

Manifestazione a Milano: il percorso e le strade chiuse al traffico

Il corteo del mattino partirà da Largo Cairoli e attraverserà via Cusani, via Broletto, via Orefici, via Mazzini, via Albricci, via Larga, via Francesco Sforza, via V.Di Modrone, via San Damiano, corso Venezia e piazza Oberdan.

Il corteo del pomeriggio partirà da piazza Duca D’Aosta e proseguirà lungo via Vitruvio, il quartiere di Porta Venezia, i Bastioni di Porta Venezia, piazza della Repubblica, via Manin, piazza Cavour e piazza della Scala.