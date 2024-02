Picchiate e derubate nel parco di Milano: presenti anche due baby rapinatrici

Le vittime dell'aggressione sono due giovani ragazze di origine peruviana, rispettivamente di 14 e 18 anni.

Nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio, cinque giovani sono stati arrestati a Milano per aver aggredito e rapinato due ragazzine nel parco di via Stamira D’Ancona.

Cinque giovani arrestati per l’aggressione nel parco di Milano

Cinque individui, tra cui due minori e una ragazza, sono stati catturati dalla Polizia di Milano in seguito all’arresto per l’aggressione e la rapina ai danni di due giovani ragazze nel parco ubicato presso via Stamira D’Ancona nella zona settentrionale della città. Questi giovani, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, sono di origine peruviana e italiana. La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita dalla polizia che ha proceduto poi all’incarcerazione dei responsabili.

Le vittime: ragazze picchiate nel parco di via Stamira D’Ancona

Le vittime dell’aggressione sono due giovani ragazze di origine peruviana, rispettivamente di 14 e 18 anni. Durante l’episodio, le due ragazze sono state circondate dai cinque aggressori e hanno subito ripetuti colpi, tra calci e pugni. Un testimone ha anche riferito alla polizia di aver visto uno dei ragazzi armato di un coltello. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, tutti i responsabili sono stati arrestati e il coltello è stato recuperato. Purtroppo, a causa delle lesioni riportate nell’aggressione, la ragazza più giovane è stata ricoverata in ospedale in codice verde.

Sicurezza nei parchi di Milano: preoccupazione e richiesta di azioni concrete

La recente aggressione nel parco di via Stamira D’Ancona ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei parchi di Milano. La comunità locale è profondamente preoccupata per l’incolumità dei cittadini, in particolare dei più giovani, e chiede azioni concrete per garantire un ambiente sicuro all’interno di questi spazi pubblici. È necessario che le autorità locali collaborino con la Polizia di Milano per sviluppare strategie efficaci che dissuadano potenziali aggressori e criminali dai parchi. Inoltre, è fondamentale aumentare la presenza delle forze dell’ordine nei parchi e intensificare i controlli per garantire una maggiore sicurezza. La comunità locale si aspetta che le istituzioni rispondano a queste richieste con misure concrete e immediate per creare un ambiente accogliente e protetto per tutti coloro che desiderano godersi il tempo libero nei parchi di Milano.