Un uomo di 53 anni, identificato come Igor C., è stato rinvenuto senza vita nella sua residenza milanese. Il corpo era in uno stato avanzato di decomposizione e non presentava evidenti segni di violenza. L’ipotesi più probabile è che la morte sia avvenuta per cause naturali, poiché non sono state trovate tracce di violenza sul corpo.

Le indagini sulla morte e la scoperta della mini serra di marijuana

Da circa un mese, l’uomo non aveva contatti con familiari o amici e si stima che il decesso sia avvenuto diverse settimane prima del ritrovamento. Gli inquirenti continuano ad approfondire le indagini per determinare la causa esatta del decesso.

Durante l’esame dell’appartamento, è stata fatta una scoperta inaspettata: una mini serra contenente tre piantine di marijuana e 11 barattoli della stessa sostanza. La polizia ha sequestrato la droga per ulteriori indagini, ma al momento non sembra esserci alcun legame evidente tra la presenza della marijuana e la morte.

Non è ancora chiaro se l’uomo fosse coinvolto attivamente nella produzione o nella vendita della sostanza trovata nell’appartamento.

La comunità locale chiede maggior controllo sulle persone solitarie

La morte di Igor C. ha lasciato la comunità locale profondamente scossa. La tragica scoperta del suo corpo senza vita nel suo appartamento ha suscitato grande dolore e preoccupazione tra i residenti. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle persone solitarie e ha spinto alcuni membri della comunità a richiedere un maggiore controllo su questo gruppo vulnerabile per evitare che casi come questo possano ripetersi in futuro e stanno chiedendo misure di sicurezza più rigide per garantire il benessere delle persone anziane o solitarie.