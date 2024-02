I carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano hanno denunciato, nella serata di domenica 4 febbraio, Rondo da Sosa: guidava senza targa, con una pistola e droga

Il trapper milanese Rondo da Sosa è stato fermato e denunciato dai carabinieri per guida senza targa e possesso di una pistola.

Rondo da Sosa fermato dai carabinieri per guida senza targa e possesso di arma

Rondo da Sosa, conosciuto anche come Mattia Barbieri, è stato intercettato dai carabinieri a Milano il 4 febbraio intorno alle 22:30. Il cantante si trovava alla guida di un’automobile, la cui la targa posteriore, originaria della Lituania, non corrispondeva al numero di telaio registrato. È, pertanto, stata oggetto di sequestro. Successivamente, durante la perquisizione dell’auto, i carabinieri hanno rinvenuto, nella sua borsa personale, una pistola scacciacani e della marijuana. Tali reperti hanno comportato la denuncia per il reato di porto abusivo di arma e possesso di sostanze stupefacenti.

All’interno del veicolo erano presenti anche due persone: una ragazza italiana di quindici anni e un giovane ventunenne proveniente da El Salvador.

Rondo da Sosa: la denuncia

Rondo Da Sosa è stato formalmente denunciato dalle autorità competenti per il reato di porto abusivo di arma (pistola) e possesso di sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano hanno effettuato un controllo in zona De Angelis durante il quale hanno scoperto che il trapper aveva in suo possesso una pistola scacciacani modello Glock 17, quattro cartucce a salve e 6 grammi di marijuana. Questi reperti hanno comportato la sua denuncia a piede libero e la segnalazione come assuntore alla Prefettura.

Preoccupazioni sulla condotta del trapper dopo il suo ultimo arresto

Le recenti azioni del cantante hanno sollevato preoccupazioni sulla sua condotta e comportamento. Infatti, dopo il fatto, emerge una questione più ampia riguardante la sua attività e coinvolgimento in attività illegali. In particolar modo, la scoperta della pistola e di sostanze stupefacenti, solleva interrogativi sulle sue intenzioni. Nonché su eventuali connessioni con il mondo criminale.

Questo episodio dunque solleva molti interrogativi: quale sarà il futuro di questo giovane artista? Sarà in grado di riscattarsi e cambiare strada, o continuerà ad essere coinvolto in comportamenti illegali? Solo il tempo dirà quale sarà il destino di Rondo da Sosa e quali saranno le conseguenze delle sue azioni per la società.