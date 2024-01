Arrestato un 36enne: aveva nascosto la cocaina nel motore dell’auto

Cocaina nascosta nel motore dell'auto. La situazione

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della volante del Commissariato Bonola di Milano hanno arrestato ieri un cittadino marocchino di 36 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La scoperta è avvenuta nel parcheggio di un supermercato nel Quartiere Gallaratese, quando l’autista di un’auto si è rivelato particolarmente sospetto, manifestando un atteggiamento frettoloso e sbrigativo. La frenesia dell’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti che hanno deciso di approfondire il controllo.

Droga nel vano motore: arrestato 36enne

I poliziotti, durante il servizio di routine, hanno individuato un’auto condotta dal 36enne, noto alle autorità per precedenti reati legati agli stupefacenti e al patrimonio. La decisione di fermare l’uomo è stata presa quando, alla loro vista, ha manifestato un atteggiamento sospetto alla guida. Giunti nel parcheggio di via Uruguay, a Milano, gli agenti hanno proceduto al controllo del conducente, il quale, nel tentativo di sfuggire all’ispezione, ha cercato di giustificare la sua fretta affermando di dover fare la spesa.

Il video della perquisizione dell’auto

Durante la perquisizione dell’auto, i poliziotti hanno notato un disordine nell’abitacolo e danni alle plastiche in vari punti. La situazione ha ulteriormente insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire la ricerca. Nel vano motore, hanno scoperto 16 involucri in cellophane contenenti quasi 9 grammi di cocaina. L’uomo, oltre alla droga, è stato trovato in possesso di 425 euro in banconote di piccolo taglio.

L’arrestato è ora sotto custodia in attesa del processo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione della polizia ha permesso di sottrarre al mercato una quantità significativa di droga, dimostrando l’efficacia delle attività di controllo del territorio nella lotta contro il traffico di stupefacenti.