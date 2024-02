Neonato abbandonato nell’androne di un palazzo a Milano

Neonato abbandonato a Milano: la toccante storia del bambino trovato nell'androne

Un cucciolo di umanità, appena un mese di vita, è stato trovato abbandonato nell’androne di un palazzo popolare nella periferia ovest di Milano. Il neonato, curato e pulito, giaceva nel suo passeggino con accanto un biglietto scritto in arabo. La nota riferiva la morte della madre durante il parto e l’impossibilità del padre di prendersi cura del piccolo. Il dramma ha scosso la comunità locale, dando il via a un’indagine per risolvere il mistero e trovare la madre.

La drammatica scoperta e la ricerca della madre

Il neonato è stato scoperto da Gamal Ghobrial, un residente del palazzo, il quale ha immediatamente allertato le autorità dopo aver udito il pianto del piccolo. Accanto al neonato, c’era una lettera che dichiarava la morte della madre durante il parto e l’impossibilità del padre di badare al bambino. Tuttavia, la comunità si è subito mossa per cercare di individuare la madre, ma i primi indizi non hanno portato a una risoluzione. Alcuni abitanti dello stabile hanno indicato una giovane inquilina come la madre, ma le indagini dei carabinieri sembrano smentire questa ipotesi.

Il neonato è stato immediatamente trasportato al Policlinico di Milano, dove attualmente si trova in condizioni stabili. Le autorità stanno cercando di identificare la madre attraverso indagini nei centri ospedalieri alla ricerca di casi di donne decedute durante il parto nelle settimane precedenti. Nel frattempo, le telecamere a circuito chiuso del condominio potrebbero contenere informazioni utili per risolvere il caso.

Questa non è la prima volta che Milano è teatro di abbandoni neonatali. Nell’aprile del 2023, tre neonati furono abbandonati, con esiti tragici per uno di loro. La comunità si è unita nel cercare soluzioni per prevenire tali tragedie, mentre le autorità sottolineano l’importanza di garantire un ambiente sicuro per le neo-mamme in difficoltà.