Furti e rapine in casa, sequestrato un ragazzo: 4 arresti

Dal sequestro alla cattura: la storia della banda di ladri a Milano che ha terrorizzato la città con furti e rapine nelle case

Il 7 agosto 2022, una notte di terrore ha segnato il quartiere di via Arena a Milano, a pochi passi dalla Darsena e dai Navigli. In un colpo cruento, una banda di ladri ha messo a segno un furto che ha lasciato la comunità inorridita. Un giovane di 25 anni, rientrato a casa, ha sorpreso i rapinatori, ma la sua reazione ha scatenato una serie di eventi traumatici. Il ragazzo è stato sequestrato, legato con un guinzaglio da cane, e i ladri sono fuggiti con il bottino. Oggi, dopo un’indagine intensiva, quattro membri della banda sono dietro le sbarre, mentre un quinto è ancora in fuga.

Arresti e il tentativo di fuga all’estero dei rapinatori

La polizia, agendo in seguito all’ordinanza di custodia cautelare, ha arrestato quattro uomini, tutti sudamericani e compresi tra i 25 e i 30 anni, ritenuti fortemente indiziati di sequestro di persona a scopo di rapina e furti in abitazione. Gli investigatori della squadra mobile hanno iniziato le indagini dopo il raid di via Arena, catturando l’attenzione dei media e degli abitanti del quartiere. Nel momento cruciale, i rapinatori sono riusciti a eludere le volanti e a sfuggire all’estero, continuando la loro serie di furti.

Il resto della banda ha proseguito la loro ondata criminale fino a ottobre 2022, quando tre complici sono stati sorpresi durante un furto. Nel tentativo di fuga, hanno speronato un’auto della polizia, permettendo a due di loro di eludere temporaneamente la cattura. Successive ricerche hanno portato all’arresto di due uomini a Milano, mentre un terzo è stato fermato in Francia lo scorso marzo. Un quarto membro è stato catturato in Argentina, sfuggendo poi in un incredibile tentativo di evasione prima di essere rintracciato nuovamente in Cile. Il quinto ladro è attualmente oggetto di una serrata ricerca.

La comunità può ora respirare con un sospiro di sollievo, sapendo che la banda di ladri è stata smantellata. Tuttavia, l’orrore del sequestro e dei furti continuerà a pesare sulla vittima e sulla città di Milano, richiamando l’attenzione sulle sfide della sicurezza domestica.