Turista violentata alle terme di Milano: identificato un uomo di 25 anni

Milano, turista violentata alle terme da un uomo di 25 anni: la situazione

L’atmosfera di relax e benessere delle terme milanesi è stata improvvisamente scossa da un terribile episodio avvenuto lunedì sera. Una turista inglese di 29 anni è stata violentata negli spogliatoi di Termemilano, situata nella prestigiosa zona di Porta Romana. La vittima ha denunciato l’aggressione ai carabinieri, che hanno rapidamente identificato un presunto aggressore di 25 anni grazie alle indicazioni fornite dalla donna e all’analisi dei filmati interni del centro termale.

La drammatica serata alle terme di Milano

Il dramma ha avuto inizio quando la giovane inglese, in vacanza in Italia insieme a un’amica, ha trascorso la serata alle terme. Durante il suo soggiorno, la vittima ha fatto la conoscenza di un uomo di 25 anni, che successivamente l’avrebbe violentata negli spogliatoi maschili. Secondo la ricostruzione fornita dalla turista, l’uomo l’avrebbe invitata a seguirlo in quella zona riservata, ignorando i ripetuti rifiuti della donna.

L’allarme è stato dato intorno alle 23, quando la vittima ha chiesto alla reception dell’hotel di contattare le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti prontamente, e la 29enne ha raccontato gli orrori subiti nelle ore precedenti. Dopo essere stata accompagnata alla clinica Mangiagalli, un centro di riferimento per le vittime di violenza sessuale, la donna ha formalizzato la denuncia martedì mattina presso la stazione Moscova dei carabinieri.

Gli investigatori, basandosi sulle dettagliate indicazioni della vittima e sull’analisi dei filmati di sicurezza, sono riusciti a identificare il presunto aggressore, un italiano di 25 anni con evidenti tatuaggi. Al momento, però, non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti.

La vittima, dopo aver denunciato l’episodio, è rientrata in patria. Le indagini sono ancora in corso, e si attendono i provvedimenti dell’autorità giudiziaria per far luce su questa tragica vicenda e assicurare giustizia alla giovane turista inglese.