Arrestato, a Milano, l'uomo che aveva accoltellato l'ex compagna sul bus

Nella serata del 29 dicembre 2023, a Milano, un tragico episodio ha sconvolto i passeggeri dell’autobus della linea 98. Una donna di 46 anni, originaria di El Salvador, è stata accoltellata e rapinata dal suo ex compagno, un uomo peruviano di 54 anni. L’aggressione, avvenuta durante una lite a bordo dell’autobus, ha portato la vittima a essere ricoverata in pericolo di vita, con il sospetto tentato omicidio che ora pende sul suo ex compagno.

La brutale aggressione sul bus e l’arresto nel Parco Sempione

L’uomo, da tempo oggetto di indagini a causa di atti persecutori nei confronti della donna, ha raggiunto il culmine della violenza la sera del 29 dicembre. Durante una lite, avvenuta nei pressi di via San Vigilio, ha colpito la vittima con fendenti al torace, alla gamba e alla spalla. Dopo l’aggressione, ha anche rubato la borsa della donna prima di fuggire. Fortunatamente, la 46enne è stata trasportata d’urgenza al Niguarda, dove è rimasta ricoverata in pericolo di vita fino al 7 gennaio, quando è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Grazie alle indagini condotte dalla Squadra Mobile e dall’ufficio di prevenzione generale della questura milanese, l’aggressore è stato individuato nel Parco Sempione, dove si nascondeva. Il peruviano, già noto agli investigatori per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, è stato arrestato giovedì sera. Oltre al tentato omicidio, gli vengono contestati i reati di rapina e atti persecutori.

Le indagini si sono basate su testimonianze e filmati a bordo del bus, rivelando una serie di atti persecutori compiuti dall’uomo nei mesi precedenti. La sua cattura nel suggestivo scenario del Parco Sempione pone fine a una vicenda di violenza che ha destato l’indignazione della comunità locale.