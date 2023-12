Si sospetta che l'uomo sia l'artefice di altre rapine in supermercati. La polizia sta conducendo le indagini.

Un individuo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di essere l’autore di molteplici rapine in zona San Siro a Milano. La sua attività criminale sembra concentrarsi su uno stesso supermercato, situato a breve distanza dalla sua abitazione.

L’ultima azione criminale è stata interrotta quando la polizia ha sorpreso il sospettato all’interno del supermercato, poco prima che riuscisse a fuggire con la refurtiva. Il cittadino marocchino di 48 anni è stato arrestato in flagranza di reato e accusato di rapina aggravata ai danni del supermercato nel quartiere San Siro.

L’intervento della polizia dopo le ripetute rapine al supermercato

La Squadra Mobile milanese, a seguito di diverse rapine compiute nel quartiere dallo scorso agosto, ha intensificato i controlli nelle vicinanze di farmacie e supermercati. Dopo aver individuato obiettivi considerati sensibili, sono stati predisposti servizi mirati.

In particolare, un negozio di prodotti surgelati in via Rembrandt 22 è stato oggetto di attenzione, avendo subito tre rapine da parte dell’individuo mascherato, che minacciava le dipendenti prima di fuggire con il denaro.

Nel tardo pomeriggio di sabato 2 dicembre, il sospettato è entrato nuovamente nel supermercato con il volto coperto. Trovando solo un’addetta alle vendite all’interno, ha ottenuto l’apertura della cassa, ma è stato prontamente fermato dopo aver preso 50 euro. I Falchi della Squadra Mobile, presenti sia all’interno che all’esterno del negozio, lo hanno bloccato, come documentato dalle telecamere di sorveglianza.

I precedenti del rapinatore

Il sospettato, residente a circa 500 metri dal supermercato preso di mira, ha un passato criminale che include precedenti per rapina, furto, minacce e un tentato omicidio nel 1993. Nel gennaio 2021, era già stato arrestato per una rapina in una farmacia a piazza Monte Falterona.

Attualmente, gli investigatori della Squadra Mobile stanno verificando se l’uomo sia anche responsabile di altre rapine nella zona, contando almeno 14 colpi avvenuti da agosto, di cui 7 nel solo mese di novembre. Le farmacie di via Pergine, piazzale Fratelli Zavattari, piazzale Diego Velasquez, via Mario Morgantini, viale Renato Serra, piazza Axum e piazzale Selinunte sono state tra gli obiettivi del rapinatore.