Un ladro in monopattino rapina due farmacie di Milano e scappa in Monopattino.

Martedì scorso a Milano si è verificato un duplice assalto alle farmacie di Milano, apparentemente con la stessa modalità operativa. La prima rapina è avvenuta alle 18 in viale Renato Serra, mentre la seconda in via Pergine. Il rapinatore è fuggito in monopattino. Il rapinatore indossava guanti e uno scaldacollo per coprire il viso.

Prima rapina in Viale Serra a Milano

Martedì scorso, tra le 18 e le 18.10, un rapinatore su monopattino ha messo a segno due colpi in rapida successione, entrambi con la medesima modalità operativa, nel cuore di Milano. La prima rapina ha avuto luogo in viale Renato Serra. Un individuo dal volto coperto, con scaldacollo e guanti, ha fatto irruzione nella farmacia e ha intimato al farmacista di consegnare tutto il denaro presente in cassa, riuscendo a sottrarre circa 120 euro. Dopo il colpo, è fuggito sulla sua singolare via di fuga: un monopattino.

Seconda rapina in farmacia in via Pergine

Non più tardi delle 18.10, il rapinatore ha colpito nuovamente, questa volta in via Pergine, a meno di un chilometro di distanza dal luogo della prima rapina. Ancora una volta, l’uomo con il volto coperto e le mani nascoste ha pronunciato la stessa frase minacciosa: “Dammi i soldi e mettili immediatamente qui dentro.” Dopo aver ottenuto circa 150 euro, è scappato di nuovo su un monopattino, sfumando tra le vie della città.

Indagini in corso

Gli agenti della questura stanno attualmente conducendo approfondite indagini su entrambe le rapine, considerando la forte somiglianza tra i due episodi. La descrizione del rapinatore come un italiano dalla corporatura “robusta” suggerisce che potrebbe essere la stessa persona dietro a entrambi gli attacchi.