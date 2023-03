La zona di San Siro è ricca di posti e luoghi da scoprire e di attività da fare. Quali sono?

San Siro è il quartiere a ovest di Milano e rientra nel settimo municipio. Questa zona è molto conosciuta per via della presenza dello Stadio Giuseppe Meazza, luogo di scontro delle sue squadre calcistiche meneghine Inter e Milan. Cosa si può vedere?

Zona San Siro Milano: lo Stadio Meazza

Lo stadio Giuseppe Meazza è il simbolo di San Siro ed è conosciuto mondialmente per via delle partite di calcio che si disputano al suo interno. Infatti è la casa di Inter e Milan, le due squadre della città di Milano. Presenta 75 000 posti a sedere che si suddividono in tre anelli. SI può visitare l’interno dello stadio e ne vale davvero la pena per via della maestosità dell’impianto. Inoltre è presente anche il Museo di San Siro in cui si può scoprire la storia, vedere i numerosi trofei di Inter e Milan, gli spogliatoi. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 e i biglietti per il tour e il museo costano 30 euro per gli adulti mentre il ridotto si aggira intorno ai 23 euro. Le visite possono subire della variazioni durante i giorni di match.

Zona San Siro Milano: cosa si può vedere?

Oltre allo Stadio Meazza sorgono altri importanti edifici e monumenti che si possono visitare. Quali?

Ippodromo Snai

L’Ippodromo del galoppo è un luogo storico di Milano in quanto al suo interno venivano organizzate le gare di ippica a livello mondiale. Oggi viene utilizzato per concerti, eventi. Si tratta di un luogo molto suggestivo in quanto possiede elle tribune molto eleganti e uno spazio verde molto esteso.

Il Cavallo di Leonardo

All’interno dell’Ippodromo troviamo il Cavallo di Leonardo. Si chiama così in quanto è stato progettato da Leonardo che però non riuscì a realizzare. Charles Dent lo costruì a cinque secoli di distanza ma non riuscì a terminarlo prima di morire. Fu terminato da Nina Akamu, artista newyorkese che la donò al Comune di Milano. Si tratta della statua equestre più grande del mondo.

I Parchi

Il quartiere è immerso nel verde dei parchi e dei giardini che lo circondano. Quali sono? Il Parco di Trenno, Parco delle Cave e Boscoincittà.