Inter e Milan hanno pensato ad un Piano B che salverebbe il Meazza dall'abbattimento. Dove verrà costruito il nuovo stadio?

Lo Stadio Giuseppe Meazza potrebbe salvarsi dall’abbattimento. Infatti le due squadre meneghine avrebbero pensato a un piano B per non demolirlo e non spostarsi in zona Sesto San Giovanni,rimanendo così in città. In cosa consiste?

Inter e Milan, il piano B per il nuovo stadio senza abbattere il Meazza: a cosa hanno pensato?

Sembrerebbe che le sue squadre Inter e Milan abbiano pensato ad un’alternativa che scaccerebbe via l’idea della demolizione del Meazza. Quale? Lavorando insieme al Comune di Milano il piano per far emergere il nuovo stadio sembra essere cambiato. Infatti vorrebbero costruirlo nei pressi dell’area delle piste di allenamento dei cavalli,l’ex Snai. Ma di chi è quel terreno?

Inter e Milan, il piano B per il nuovo stadio senza abbattere il Meazza: il terreno della FCMA

Il terreno dell’ex Snai è proprietà della FCMA. Che cos’è? La FCMA è il gruppo di Federico Consolandi e Matteo Albarello che si occupa di sviluppi immobiliari nella città di Milano. Consolandi in passato aveva espresso il suo interesse per attuare una riqualificazione di quest’area e sembra che in questi ultimi giorni ci siano stati degli incontri con il Comune e con il sindaco Beppe Sala. Se questo piano andrà in porto il nuovo stadio verrà costruito vicino al Meazza ma su uno spazio privato mettendo così a teacere tutte le critiche sulla costruzione sul suolo pubblico.

In questo modo il Meazza rimarrà in piedi e verrà affidato a società terze come per esmpio la Asm Global che si occupa di organizzazione di eventi in stadi ed arene.