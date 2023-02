Milano è una città ricca di parchi, giardini e aree verdi. Ma quali sono i migliori?

I migliori giardini di Milano dove trascorrere del tempo in mezzo alla natura: Parco Sempione

Sicuramente Parco Sempione è una delle più grandi aree verdi della città di Milano. Si trova vicino al Castello Sforzesco ed è stato realizzato a fine ‘800 avvicinandosi molto allo stile dei giardini inglesi. All’interno troviamo anche aree da gioco e un laghetto artificiale in cui sono presenti anatre e tartarughe. Il parco inoltre ospita anche numerosi edifici come l’Acquario Civico,l’Arena Civica e passeggiando si può arrivare anche all’Arco della pace.

Durante i mesi estivi è un ottimo riparo dalle giornate afose che caratterizzano la zona centrale della città. Ci sono zone alberate in cui potersi sdraiare, riposare e anche diverse panchine su cui sedersi e perchè no leggere un libro o un giornale.

I migliori giardini di Milano dove trascorrere del tempo in mezzo alla natura: quali sono?

Giardini della Guastalla

I Giardini della Guastalla si trovano tra l’Università Statale e l’Ospedale Maggiore.

Al centro troviamo un’enorme peschiera in cui nuotano tante specie di pesci. Il giardino rispecchia le caratteristiche dello stile all’italiana. All’interno si trova il tempietto neoclassico di Luigi Cagnola e un’edicola seicentesca contenente la Maddalena Panitente assistita dagli angeli. Ci sono numerosi alberi anche secolari. Si tratta di un posto in cui natura e arte si incontrano.

Giardini pubblici Indro Montanelli

I Giardini pubblici Indro Montanelli vengono comunemente chiamati come i giardini di Porta Venezia.

Si tratta di un’enorme area verde in stile giardini inglesi. Il parco ha delle zone dedicate al divertimento dei bambini ma contiene anche degli edifici importanti come il Planetario,il Museo civico di storia naturale e Palazzo Dugnani. In passato nel parco si trovava anche uno zoo che nei primi anni ’90 è stato chiuso per via di alcune proteste da parte di ambientalisti. Al suo interno si può fare un vero e proprio percorso botanico in quanto sono presenti numerose specie vegetali. Ci sono fontane,corsi d’acqua e viali alberati che rendono l‘ambiente rilassante e calmo.