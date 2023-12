Il programma e le dati di tutti gli eventi e dei mercatini previsti per il Natale 2023 a Milano.

I mercatini e i villaggi di Natale animano le vie del centro e di vari quartieri di Milano, offrendo stand, attrazioni, giostre e bancarelle gastronomiche. Ecco un elenco dei mercatini e dei villaggi da non perdere assolutamente, luoghi dove immergersi e respirare l’atmosfera festiva.

Mercatini in Piazza Duomo (dal 1° dicembre al 6 gennaio)

Nel cuore di Milano, in Piazza Duomo, tornano dal 1° dicembre i famosi mercatini di Natale, tra artigianato, oggettistica e gastronomia. I visitatori potranno trovare il regalo perfetto di Natale tra vestiti, prodotti artigianali, cosmetici ed oggetti di ogni tipo. Per i bambini, infine, sono previsti numerosi eventi e la speciale casa di Babbo Natale, oltre ad un presepe a grandezza naturale.

L’Artigiano in Fiera (dal 2 al 10 dicembre)

Da Duomo al Rho, torna l’Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione natalizia che quest’anno porta in città gli stand di ben oltre 80 Paesi, pronti a conquistare i visitatori con prelibatezze culinarie e tanti prodotti di artigianato, tra cui scovare i regali di Natale.

Villaggio di Natale in Piazza Città di Lombardia (dal 29 novembre al 7 gennaio)

Giostre retrò, mercatini e spettacoli sono i protagonisti del Villaggio di Natale in Piazza Città di Lombardia, che durante le Feste verrà avvolta da un’atmosfera magica. Tra le attrazioni per adulti e bambini, una speciale pista di pattinaggio sul ghiaccio, un grande albero di Natale e l’opera d’arte luminosa “Gerome XXL”. Per l’occasione, inoltre, nei giorni 7/8/9/10/17 dicembre e 6/7 gennaio il Belvedere tornerà ad essere visitabile, ma solo su prenotazione.

Villaggio delle Meraviglie (dal 18 novembre al 7 gennaio)

Nel cuore di Porta Venezia, presso i Giardini Indro Montanelli, anche quest’anno prende vita il Villaggio delle Meraviglie. Colori, giostre, bancarelle e trenini mozzafiato animano il meraviglioso villaggio per tutto il periodo delle Feste, permettendo ai visitatori di immergersi nel puro divertimento del Natale. Tra le numerose attrazioni, la Casa di Babbo Natale, una speciale pista di pattinaggio e la giostra dell’albero di Natale, da cui ammirare, dall’alto, l’incanto di tutti i giardini illuminati.

Villaggio di Natale ai Bagni Misteriosi (dal 25 novembre al 7 gennaio)

Mercatini, spettacoli per bambini e una bellissima pista di pattinaggio circondata dall’acqua: ai Bagni Misteriosi la magia delle Feste accoglie le famiglie in un’atmosfera unica. Anche quest’anno le iniziative sono numerose, e trasformano il centro balneare di via Botta in un villaggio di Natale per bambini e famiglie dedicato non solo alla magia del Natale, ma anche alla creatività artigianale. I mercatin WunderMrkt e Flug Market, infatti, saranno il punto di riferimento per lo shopping sostenibile, tra creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici e oggetti di design, dove trovare il regalo perfetto per i propri cari. Uno spazio riparato sarà invece dedicato al ristoro targato GUD dove poter fare un aperitivo o sorseggiare una cioccolata calda.