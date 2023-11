L'albero di Natale 2023 è finalmente giunto in piazza Duomo, ma ha dovuto attraversare Milano

L’imponente albero di Natale 2023 ha fatto il suo ingresso in piazza Duomo grazie a un trasporto eccezionale con un camion che ha raggiunto la lunghezza di 35 metri. Nei giorni a venire, l’albero di Natale appena giunto a piazza Duomo a Milano sarà abbellito in vista delle festività. La cerimonia di accensione è programmata per mercoledì 6 dicembre, la vigilia di Sant’Ambrogio. Tuttavia, portare l’enorme abete intatto di fronte alla cattedrale è stata un’impresa notevole, paragonabile in certi aspetti a quella del sommergibile Enrico Toti. E qui, il significato è letterale.

Il maxi albero di Natale 2023 e il suo viaggio verso Piazza Duomo

Il percorso dell’albero ha avuto inizio venerdì 24 novembre, come dichiarato dall’azienda responsabile del trasporto speciale. A un mese esatto dal Natale, l’albero è stato tagliato e caricato su un rimorchio nel parco di una villa a Casalzuigno, comune della Valcuvia.

L’albero è stato sistemato su un semirimorchio allungabile che, grazie a due estensioni in acciaio, ha raggiunto i 35 metri di lunghezza.

Il cammino verso piazza Duomo è iniziato immediatamente dopo. Il camion, scortato da due veicoli della scorta tecnica, ha percorso la Strada Statale della Valcuvia, l’autostrada Milano-Varese e infine viale Certosa. Proprio nel viale alberato della città, il convoglio ha dovuto fermarsi durante il fine settimana. “Per ragioni di sicurezza, abbiamo interrotto l’operazione nel weekend e ripreso nella notte tra domenica e lunedì, quando le strade di Milano erano praticamente deserte,” ha precisato Corti.

@eventimilano.it I primi dettagli dell’albero di Natale in Piazza Duomo a Milano nel video di @natipervivereamilano #milano #eventimilano #eventi #alberonatale🎄 #nataleamilano #alberoduomomilano ♬ suono originale – Eventi Milano

Le sfide incontrare durante il viaggio

L’ultimo miglio (anche se tra viale Certosa e il Duomo ci sono circa 7 chilometri) è iniziato alle 2.30 del mattino, quando alle auto dell’azienda si sono unite due moto della polizia locale. “Questa è stata la parte più delicata,” ha sottolineato Corrado Corti. “Per portare l’albero in Duomo, abbiamo sfruttato l’esperienza trentennale di uno dei nostri autisti, guidato via radio dalle scorte tecniche, che si è destreggiato tra le strade di Milano.” Ci sono stati alcuni momenti critici. “Abbiamo incontrato alcune difficoltà tra Corso Sempione e Cadorna a causa di una macchina parcheggiata male, ma abbiamo risolto con due manovre aggiuntive, senza dover chiamare il carro attrezzi. Abbiamo anche avuto difficoltà a causa di rotonde e svolte; la viabilità di Milano non è ideale per questo tipo di operazioni, che per motivi di sicurezza vengono eseguite in piena notte.”

Anche la velocità del veicolo pesante è stata mantenuta al minimo. “Per la maggior parte del tragitto, abbiamo proceduto a passo d’uomo, e lungo i rettilinei non abbiamo mai superato i 30 chilometri all’ora. Per questo motivo, abbiamo impiegato quasi un’ora.” Una volta arrivato in Duomo, l’albero è stato scaricato e eretto. Nei prossimi giorni sarà addobbato, diventando il centro di attenzione per milanesi e turisti, che lo fotograferanno da ogni possibile angolazione.