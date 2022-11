Come ogni anno ci sarà l'istallazione e l'accensione dell'albero di Natala in Piazza Duomo. Chi sarà lo sponsor per il Natale 2022?

L’accensione dell’albero di Natale è prevista per il 6 dicembre 2022. Come ogni anno il comune di Milano organizza un bando per aggiudicarsi la firma sull’abete di Piazza Duomo. Chi sarà lo sponsor quest’anno?

Albero di Natale in Duomo: chi lo firmerà?

Ad aggiudicarsi il bando quest’anno è stata Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come Estetista cinica. Ad annunciarlo è stata proprio lei sulla sua pagina Instagram. L’accensione avverà il 6 dicembre 2022 alle 17 e verrà accompagnata da ospiti e grandi sorprese. L’albero scelto è un albero che era destinato al’abbattimento come può certificare la Guardia Forestale. Alla base verrà costruito un villaggio natalizio ispirato allo stile della griffe. L’influencer ha deciso di affidarsi a Studio 23Bassi per le decorazioni mentre Anomalia Studio si occuperà della gestione dell’evento.

Veralab sarà lo sponsor e sull’abete verrà messo il messaggio che l’azienda vuole lanciare: ‘we wish you to be yourself’ ovvero ti auguriamo di essere te stesso.

Milano e la crisi energetica

Quest’anno la città di Milano sarà meno illuminata del solito a causa della grande crisi energetica e al caro bollette. Infatti molti sponsor si son rifutati di mettere istallazioni luminose per le vie del centro mentre alcuni commercianti si danno da fare per illuminare le proprie attività a così anche le strade.

Ad anticiparlo è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha confermato la presenza della luminarie ma in maniera ridotta, magari a led. L’Estetista Cinica con Veralab a fronte di questo problema ha deciso di donare il costo dell’energia elettrica alla Casa di cura Enzo Jannacci che si occupa di dare una casa a chi non ce l’ha.