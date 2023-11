La metro M4 collegherà la città fino all'aeroporto.

Il progetto di estensione della linea metropolitana M4 ha raggiunto un importante traguardo con l’approvazione del piano di fattibilità tecnica ed economica. Questo passo significativo apre la strada per un collegamento diretto tra Segrate, Milano e l’aeroporto di Linate.

Nel prolungamento della linea sono previste fermate cruciali a Idroscalo-San Felice e Segrate, che permetteranno un collegamento diretto del comune all’aeroporto, migliorando notevolmente la connettività della regione.

Costo stimato e fonti di finanziamento

Il costo stimato per questa ambiziosa iniziativa si attesta a 470 milioni di euro. Il progetto sarà presentato per l’approvazione nel piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 e beneficerà di un finanziamento europeo di 3,5 milioni di euro. Inoltre, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stanziato 420 milioni di euro per sostenere il prolungamento. Mancano ancora 44 milioni di euro per completare il finanziamento, una sfida che potrebbe essere affrontata attraverso ulteriori fonti di finanziamento.

La giunta ha deliberato un fondo di 130 milioni di euro per coprire eventuali costi accessori che potrebbero emergere durante la realizzazione del progetto. Questa mossa strategica mira a prevenire eventuali aumenti dei costi e ritardi nei tempi di completamento.

La metro M4 sarà un importante collegamento tra la città e l’aeroporto

Arianna Censi, assessora alla mobilità, sottolinea l’importanza di questa iniziativa, definendola “un’opera fondamentale con un’importante ricaduta sulla nostra città”. La nuova linea metropolitana si prevede che ridurrà significativamente i tempi di viaggio tra Segrate e il centro di Milano a meno di venti minuti, offrendo un’alternativa competitiva ai mezzi privati. Questo, a sua volta, contribuirà a ridurre il traffico automobilistico in città, migliorando la mobilità complessiva della regione.