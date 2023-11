Il 28enne ruba il pc ad un professore del Politecnico e viene denunciato.

Nella tranquilla mattinata di lunedì, un individuo di 28 anni, cittadino colombiano, è stato sottoposto a custodia in seguito al furto di un computer appartenente a un professore universitario del Politecnico. Il furto ha avuto luogo verso le 10:30 all’interno di un’aula situata nel campus Bovisa del Politecnico, precisamente in via Candiani.

Ruba un pc al Politecnico: dettagli dell’evento

Il ladro ha mirato a un professore di 41 anni che, immerso nella preparazione di una lezione, aveva momentaneamente posato la sua borsa sulla scrivania. Il computer rubato, con un valore stimato di mille euro, è stato prontamente individuato da uno studente di 21 anni, il quale, unitamente al docente, ha immediatamente intrapreso l’inseguimento del malintenzionato.

La scena si è trasformata in un inseguimento serrato all’interno del campus. Con determinazione e prontezza d’animo, lo studente e il professore sono riusciti a bloccare il ladro proprio mentre cercava di dileguarsi tra gli edifici dell’università.

L’arresto del 28enne

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, procedendo all’arresto del 28enne. Le accuse mosse nei suoi confronti riguardano il furto aggravato, reato che comporta conseguenze serie secondo il codice penale. L’indagato è stato condotto in manette e sarà sottoposto al processo per rispondere delle sue azioni illecite.

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza del campus Politecnico e pone l’accento sull’importanza di implementare misure aggiuntive per proteggere sia i beni dell’istituzione che la sicurezza degli studenti e del personale. La comunità universitaria è ora chiamata a riflettere su come migliorare la sicurezza e prevenire episodi simili in futuro.