Secondo 3b Meteo è prevista neve a Milano nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, Milano potrebbe essere coperta dalla neve, in quanto l’allerta meteo è focalizzata sulla giornata di martedì 5 dicembre. Durante questa giornata, sono previste deboli nevicate a quote basse, trasformando la città in un paesaggio bianco. La presenza di una circolazione depressionaria fredda continua a influenzare la Lombardia, portando con sé la possibilità di nevicate anche nelle aree urbane, sebbene di lieve entità.

Previsioni dettagliate di 3B Meteo

Gli esperti di 3B Meteo forniscono una previsione dettagliata per l’inizio della prossima settimana. Sulle basse pianure occidentali e nelle Prealpi occidentali, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Nel corso della giornata, le deboli piogge prenderanno il posto della neve in serata. Per le basse pianure orientali e le Prealpi orientali, la giornata sarà caratterizzata da piogge e rovesci diffusi, talvolta di carattere temporalesco. Sulle pedemontane e alte pianure, invece, sono attese nevicate leggere fino al pomeriggio, con cieli molto nuvolosi o coperti.

Temperature sotto zero dal prossimo fine settimana

Le temperature inizieranno a scendere in modo significativo a partire dal prossimo fine settimana, preannunciando una settimana caratterizzata da freddo intenso. La domenica segnerà un’inversione termica notevole, con la minima prevista sotto lo zero. Questo brusco cambiamento climatico anticipa un periodo di clima invernale più rigido e duraturo.

Il freddo mordace sarà il nostro compagno costante fino alla prima metà di dicembre, con le temperature che potrebbero rimanere al di sotto delle medie stagionali. Questa tendenza climatica potrebbe portare ad un aumento delle precipitazioni nevose, contribuendo a mantenere un paesaggio urbano e paesaggistico avvolto da un manto di neve. Si consiglia a tutti i cittadini di prepararsi adeguatamente a questo cambiamento di scenario, con l’adozione di misure per affrontare le sfide associate alle basse temperature e alle eventuali precipitazioni nevose.