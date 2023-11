Come scegliere gli pneumatici da neve

Ecco perchè comprare gli pneumatici invernali.

Se ti stai chiedendo come scegliere gli pneumatici giusti per l’inverno, ecco le risposte alle domande più comuni sugli pneumatici invernali.

Molte persone chiamano ancora gli pneumatici utilizzati nei mesi freddi “pneumatici da neve”, ma è più accurato chiamarli “pneumatici invernali”. In questo articolo, usiamo entrambi i termini per indicare pneumatici progettati per la guida invernale.

Negli ultimi anni gli automobilisti cercano anche di risparmiare il più possibile per fronteggiare il caro spesa generale: ecco che entrano in gioco le piattaforme di ricambi usati come Ovoko. Su questi siti è possibile acquistare pneumatici, cerchi o addirittura tutto il set completo a prezzi ottimi.

In questo articolo vedremo anche i dettagli da prendere in considerazione nel caso si volessero acquistare pneumatici invernali di seconda mano.

La differenza tra pneumatici quattro stagioni e invernali

Gli pneumatici per tutte le stagioni sono progettati per una guida fluida e regolare nella maggior parte delle condizioni meterologiche. La maggior parte dei pneumatici per tutte le stagioni funzionano benissimo sotto la pioggia e sull’asfalto asciutto tutto l’anno. Sebbene un set di pneumatici per tutte le stagioni possa offrire una certa trazione in caso di neve leggera e tempeste invernali occasionali, non sono progettati per neve alta, ghiaccio e temperature al di sotto dei -5 gradi.

Gli pneumatici invernali o da neve sono progettati per condizioni invernali prolungate, tra cui neve, ghiaccio e fango. Le mescole del battistrada di questi pneumatici rimangono più morbide e flessibili quando fa freddo.

Ciò migliora la trazione, la manovrabilità e il controllo quando le temperature scendono sotto i -5 gradi. Inoltre, i bordi spigolosi del battistrada profondo, largo e frastagliato degli pneumatici da neve mantengono la trazione nelle condizioni più difficili. Uno pneumatico invernale dotato di tasselli può aggiungere ancora più trazione durante la guida su strade ghiacciate.

“Ho bisogno di pneumatici da neve?”

Gli pneumatici invernali sono importanti per una guida sicura se vivi in un luogo esposto a neve, ghiaccio, nevischio o pioggia gelata e con temperature pari o inferiori a -5/8 gradi. Sono anche l’opzione giusta se effettui abitualmente viaggi attraverso zone innevate o in montagna durante i mesi freddi.

“Ho pneumatici per tutte le stagioni, quindi non ho bisogno di pneumatici da neve…Giusto?”

Sbagliato!

Se guidi su strade innevate o ghiacciate, solo gli pneumatici invernali ti offriranno una buona capacità di frenata e una manovrabilità sicura. Questo perché sono costruiti in modo molto diverso.

Come?

Partiamo dalla mescola diversa, ovvero la composizione chimica dei materiali con i quali è stato creato lo pneuomatico. Gli pneumatici estivi e per tutte le stagioni sono realizzati con una mescola di gomma più rigida. Ciò aiuta lo pneumatico a mantenere la sua forma quando rotola su pavimentazioni più calde.

Gli pneumatici invernali sono realizzati con gomma idrofila che rimane più morbida e flessibile durante il clima invernale. Questa gomma più flessibile è uno dei motivi per cui ottieni maggiore trazione su neve e ghiaccio.

Un altro motivo è il design del battistrada. Gli pneumatici invernali hanno un rapporto “vuoti/tasselli” più elevato, il che significa che ci sono scanalature più grandi tra i tasselli del battistrada. Anche i tasselli del battistrada presentano spigoli irregolari e taglienti.

Quando uno pneumatico con scanalature larghe e bordi taglienti viaggia su neve compatta, taglia e raccoglie parte della neve nei vuoti sulla superficie del pneumatico, consentendo al battistrada di rimanere a stretto contatto con la strada. Quindi la velocità del pneumatico espelle questa neve dalle scanalature. Ecco perché gli pneumatici invernali forniscono una trazione migliore rispetto agli pneumatici per tutte le stagioni.

“Va bene acquistare pneumatici invernali usati?”

Prima di acquistare un set di pneumatici invernali “poco usati” su Marketplace, fai tre rapidi controlli. Innanzitutto, verifica che siano della taglia giusta. Puoi cercare i numeri di serie nel manuale del tuo veicolo o direttamente sul fianco dei tuoi pneumatici vicino al cerchio. Se non sei sicuro che gli pneumatici che stai considerando siano della misura corretta, chiama un rivenditore ed assicurati.

In secondo luogo, misurare la profondità del battistrada utilizzando un misuratore di profondità. Puoi acquistarne uno in qualsiasi negozio di ricambi per auto per meno di cinque euro. Effettua le misurazioni in più punti nelle scanalature di ciascun pneumatico.

Terzo, assicurati che non ci siano problemi di usura. Le misurazioni del battistrada hanno mostrato qualche differenza nella profondità del battistrada tra i quattro pneumatici? È molto comune che gli pneumatici si usurino in modo diverso nel tempo. Guidare con pneumatici della la misura sbagliata sul tuo veicolo non ti farà risparmiare denaro a lungo termine. Rischierai ingenti costi di riparazione per la tua trasmissione.

“Posso semplicemente acquistare catene invece di pneumatici da neve?”

Le catene da neve possono essere importanti – e talvolta sono necessarie – per la trazione quando si viaggia in montagna o su strade ghiacciate. Ma non sono fatte realmente per la guida in autostrada o comunque sull’asfalto normale.

Non pensare alle catene come a un sostituto degli pneumatici invernali ma come a un optional da avere a portata di mano quando si guida sulla neve.