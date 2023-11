La durata dello sciopero dei trasporti previsto per venerdì 17 novembre è stata ridotta. Scopri i nuovi orari di treni e metro

La durata dello sciopero dei trasporti previsto per il 17 novembre è stata ridotta a 4 ore per treni e metro. Questa modifica è stata decisa dopo un intenso confronto tra i sindacati e il ministero, risultando in un compromesso rispetto alle iniziali 8 ore previste. Prevista anche una modifica degli orari: lo sciopero nazionale avrà luogo dalle 9 alle 13.

Sciopero 17 novembre: il compromesso tra sindacati e Ministero

Cgil e Uil hanno accettato di abbreviare la protesta in risposta alle richieste del Garante sugli scioperi e alle disposizioni del ministro Matteo Salvini riguardo alla precettazione.

Maurizio Landini, leader della Cgil, ha dichiarato in conferenza stampa: “Prendiamo atto della scelta grave del governo sulla precettazione per salvaguardare i lavoratori che avrebbero pagato sanzioni pesanti e in questo caso lo sciopero dei trasporti sarà dalle 9 alle 13″. Ha poi criticato l’esecutivo, definendo la precettazione come un atto senza precedenti nella storia del paese, mettendo in discussione il diritto soggettivo, individuale e storico di sciopero.

Sciopero 17 novembre: i nuovi orari di treni e metro

Per quanto riguarda Milano, lo sciopero non coinvolgerà direttamente il personale di Trenord, ma i lavoratori delle imprese responsabili delle infrastrutture potrebbero aderire, potenzialmente causando disagi dalle 9 alle 13. La società ha avvertito che i treni con partenza prevista entro le 9 e arrivo entro le 10 raggiungeranno comunque la destinazione finale.

Anche i collegamenti aeroportuali come Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona saranno coinvolti, con autobus sostitutivi previsti in caso di cancellazioni dei treni. Trenitalia ha segnalato possibili cancellazioni o variazioni nei servizi del Gruppo FS Italiane.

Perché il personale Atm non può partecipare allo sciopero del 17 novembre?

A Milano, il trasporto pubblico locale (tpl) non subirà interruzioni, poiché il gruppo Atm non parteciperà allo sciopero. La Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali stabilisce un intervallo di almeno 20 giorni tra due azioni di sciopero nel medesimo settore.

Infine, Atm ha confermato che il servizio a Milano non sarà influenzato: “Tutte le linee metropolitane e di superficie funzioneranno regolarmente”. Tuttavia, sul calendario degli scioperi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è già prevista un’altra possibile agitazione del personale Atm verso la fine del mese, con metro, bus e tram di nuovo a rischio.