Sciopero dei mezzi venerdì 17 novembre: le fasce orarie di garanzia per Atm e Trenord

Venerdì 17 novembre a Milano ci sarà un nuovo sciopero dei trasporti Atm e treni Trenord: mezzi a rischio per 24 ore

La disputa tra il leader politico Matteo Salvini e i sindacati sta creando tensioni che rischiano di paralizzare Milano. Il 17 novembre 2023, una giornata di caos attende i trasporti a causa dello sciopero generale, mettendo a rischio treni (Trenord, Trenitalia, Italo), metro, bus e tram (Atm), il settore aereo e il servizio di Autostrade. Sebbene l’impatto sia significativo per la mobilità milanese, l’azione sindacale coinvolgerà tutte le città italiane, proclamata dai sindacati Cgil e Uil con carattere generale.

Conferma e contromisure del Ministero

La manifestazione è stata confermata dal portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, annunciata dalle organizzazioni sindacali il 27 ottobre. Tale situazione ha scatenato la reazione irritata del ministro e vice premier Matteo Salvini, che ha minacciato di imporre il precetto ai lavoratori, obbligandoli a presentarsi al lavoro in caso di sciopero.

Sciopero Atm e treni Trenord per il 17 novembre: fasce orarie garantite

Per quanto riguarda gli orari dei mezzi di trasporto Atm durante lo sciopero generale a Milano, l’Azienda dei Trasporti Milanesi (Atm) deve ancora pubblicare le fasce orarie di garanzia. Tuttavia, presumibilmente, come avviene di solito in questi casi, non saranno garantite le corse di metro, tram e bus dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Anche il personale dell’azienda dei bus Autoguidovie potrebbe essere coinvolto nella protesta.

Per quanto riguarda i treni regionali di Trenord e quelli nazionali di Trenitalia, è certo che i lavoratori sciopereranno dalla mezzanotte e un minuto alle 20.59, coprendo quasi 21 ore di sciopero. Poiché è un giorno feriale e non festivo, ci saranno fasce orarie durante le quali il servizio ferroviario sarà garantito. I treni Italo Nt, invece, saranno a rischio per 8 ore, dalle 9.01 alle 16.59, a causa di uno sciopero proclamato da Uilt-Uil.

Coinvolgimento del settore aereo e autostrade

Lo sciopero generale coinvolgerà anche il settore aereo a livello nazionale, con i lavoratori di aeroporti e compagnie che potrebbero astenersi dal lavoro per l’intera giornata. La stessa durata di 24 ore è prevista per l’astensione dal lavoro del personale di Autostrade e Anas.