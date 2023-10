Annunciato uno sciopero autobus per il 6 novembre. Interesserà solo Autoguidovie

Il prossimo lunedì 6 novembre, i lavoratori di Autoguidovie incroceranno le braccia in una protesta che coinvolgerà l’intera regione Lombardia, compresi i territori del Bolognese. Questo sciopero non coinvolgerà solo l’azienda Atm, responsabile della gestione della metropolitana, dei bus e dei tram, ma anche Autoguidovie, che opererà un fermo di 24 ore.

L’agitazione e la conferma

L’agitazione, ufficialmente annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ottenuto anche l’approvazione dell’azienda stessa. Lo sciopero è stato organizzato dal sindacato Faisa – Cisal e avrà una durata di un’intera giornata, coinvolgendo il personale di Autoguidovie non solo a Milano, ma in tutta la regione Lombardia e a Bologna.

Orari delle corse garantite durante lo sciopero

Durante lo sciopero dei bus Autoguidovie, saranno garantite le corse che partono dai capolinea e che sono elencate negli orari pubblicati.

Queste corse saranno operative dalle prime ore del mattino fino alle 8:29 e poi nuovamente dalle 15:00 alle 17:59.

Di conseguenza, tutte le corse programmate tra le 8:30 e le 14:59 e quelle tra le 18:00 e la fine del servizio saranno a rischio.

Nessun impatto sui servizi Atm e treni Trenord

È importante notare che lo sciopero del 6 novembre non influirà sui servizi offerti da Atm a Milano (che è già in sciopero il 10 novembre), tra cui la metropolitana, i bus e i tram, che funzioneranno regolarmente. Allo stesso modo, i treni Trenord non saranno coinvolti dalla protesta e continueranno a operare secondo l’orario previsto.