Milano, sciopero ATM e Autoguidovie il 31 marzo

A Milano è in arrivo uno sciopero di ATM e Autoguidovie il 31 marzo, il quale metterà a rischio la regolare circolazione di metro e bus nel capoluogo lombardo. L’agitazione è stata indetta dal sindacato Al Cobas, la quale coinvolgerà unicamente il territorio milanese, come anche riportato dal sito web del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Milano sciopero ATM: cosa succede

La circolazione dei mezzi di trasporto pubblico locale a Milano sarà in pericolo per un periodo di 24 ore, ma tutto – come al solito – dipenderà dall’effettiva partecipazione dei lavoratori. Al momento, le fasce orarie interessate dallo sciopero vanno dalle 9,45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio, come riportato sul sito web di Atm.

Inoltre, si precisa che la protesta non coinvolgerà il personale delle compagnie ferroviarie come Trenord, Trenitalia e Italo, motivo per il quale i treni non dovrebbero subire alcuna conseguenza dovuta allo sciopero.

Sciopero Autoguidovie

L’agitazione, oltre al personale di ATM, riguarderà anche i lavoratori dell’azienda Autoguidovie, i quali in tutta la regione Lombardia dovrebbero scioperare durante la stessa giornata di venerdì 31 marzo. Anche in questo caso, il ministero ha anticipato la notizia. La protesta è stata proclamata dall’organizzazione sindacale Osr Faisa Cisal e durerà 4 ore, dalle 18 alle 22. Come sempre, i disagi per i passeggeri che utilizzano la linea di autobus dipenderanno dalla partecipazione effettiva del personale.