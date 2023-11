Truffa dello zaino: arrestati i tre ladri che rubavano in centro

Sventati due furti in centro: arrestati i ladri della truffa dello zaino

Lunedì scorso la Squadra mobile ha condotto con successo due operazioni antifurto mirate. Gli agenti, appartenenti alla sezione “Contrasto al crimine diffuso” e all’antiborseggio, hanno dimostrato una notevole prontezza e abilità nel prevenire furti nei luoghi frequentati dai cittadini, come le vie dello shopping e le zone dell’aperitivo. Le seguenti operazioni, svolte in via Torino e via Melzo, hanno portato all’arresto di tre presunti ladri protagonisti della “Truffa dello zaino“, mettendo in evidenza l’importanza del costante impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

Prima operazione – Via Torino

La cronaca del primo episodio ci porta alle 13 in via Torino. Gli specialisti della sezione “Contrasto al crimine diffuso“, guidati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola, notano due uomini che si scambiano un cenno d’intesa. Uno rimane alla fermata del tram, mentre l’altro, un cinquantatreenne di origine cubana, entra in un ristorante e punta con decisione lo zaino di una ragazza. Le telecamere riprendono il ladro che finge di mettersi in coda per pagare, afferra lo zaino lasciato a terra ed esce dal locale. Gli agenti lo bloccano all’uscita e lo arrestano. Il complice, accortosi della presenza della polizia, riesce a fuggire. Lo zaino con pc portatile e soldi viene riconsegnato alla legittima proprietaria, una ventunenne milanese. Il cubano, con vari precedenti, viene arrestato per furto aggravato in concorso.

Seconda operazione – Via Melzo

Cinque ore dopo, la scena si sposta in via Melzo. Qualche minuto prima delle 18.30, gli agenti dell’antiborseggio incrociano un uomo e una donna e iniziano a seguirli. Pur sembrando turisti, sono lì per osservare e sfruttare l’occasione giusta. Arrivati all’angolo con via Malpighi, i due si siedono a un tavolo vuoto accanto a una comitiva di amici che sta facendo l’aperitivo. L’uomo, un peruviano di 40 anni, scambia il suo zaino con quello di un ventottenne, mentre la complice, una connazionale di 23 anni, controlla che nessuno si accorga di nulla. Bloccati dalla polizia in viale Piave, vengono arrestati. Lo zaino con pc e materiale informatico viene restituito al derubato, ignaro di quanto accaduto.

Con questi interventi, la Squadra mobile ha contribuito a contrastare le attività criminali nel cuore della città.