Arrestata la “baby ladra” di appartamenti che ha iniziato la sua carriera criminale a un’età incredibilmente giovane. Il suo primo colpo è stato messo a segno quando aveva appena 9 anni, nel 2008, a Padova, dove fu scoperta e segnalata insieme ad altri giovani per il furto in un’abitazione.

Nonostante la giovane età, la sua attività illecita non è mai cessata nel corso degli anni. Ha perpetrato numerosi furti e reati contro il patrimonio in varie regioni italiane, tra cui Lombardia, Veneto, Liguria e Toscana. Le località turistiche come Viareggio, Forte dei Marmi e Lido di Camaiore sono state teatro delle sue azioni criminali.

L’arresto e la condanna

Tuttavia, mercoledì 18 ottobre, gli agenti della questura di Monza sono riusciti a rintracciarla e l’hanno arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione. La giovane, ora 24enne e residente in Brianza, è stata condannata a tre anni di reclusione per furto in appartamento e rivelazione del contenuto di documenti segreti, reati commessi nel 2018 nella provincia di Brescia.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, la giovane sembra essere specializzata nei furti in appartamento, spesso ingannando le sue vittime nelle città del Nord Italia. Inoltre, per eludere i controlli di polizia, avrebbe fornito informazioni personali false.

La storia di questa giovane baby ladra arrestata è un esempio di come la criminalità possa iniziare a una giovane età, ma anche di come, attraverso le indagini e l’applicazione della legge, sia possibile mettere fine a un percorso criminale. La giovane di 24 anni è stata fermata, arrestata e trasferita nel carcere di San Vittore a Milano, ponendo fine a una carriera criminale iniziata a soli 9 anni.