Ancora scontri tra tifosi a causa degli ultras del Psg a San Siro

Prima dell’epica partita al Meazza in cui il Milan ha sconfitto il temibile Paris Saint Germain grazie a una prestazione straordinaria e ai magnifici gol di Leao e Giroud, rimanendo con ancora una possibilità di avanzare nella fase a gironi della Champions League, la giornata di martedì è stata caratterizzata da una tensione palpabile per le strade di Milano.

Sono stati segnalati brevi episodi di scontri nelle vicinanze dello stadio, e un secondo Daspo è stato emesso nei confronti di un giovane di 26 anni, dopo quello inflitto al trentenne arrestato la sera precedente per resistenza a pubblico ufficiale (e allontanato da Milano su ordine del giudice delle direttissime). Tuttavia, questi sono stati gli unici eventi di rilievo.

Misure di sicurezza straordinarie contro gli Ultras del PSG a San Siro

Le forze dell’ordine hanno lavorato instancabilmente durante la giornata di martedì per prevenire possibili incidenti, mantenendo sotto stretto controllo i tifosi francesi. Questi ultimi, dopo aver ritirato i biglietti per la partita presso l’Hotel Gallia in Stazione Centrale (oltre 4.000 posti riservati), si sono diretti verso piazza del Duomo e successivamente in metropolitana fino a piazzale Lotto.

Le misure di sicurezza implementate sono state eccezionali e forse mai viste prima a tali livelli in occasione di una partita di calcio. La questura ha organizzato treni “dedicati” per i tifosi francesi e ha isolato l’area tra San Siro e Lotto dal trasporto pubblico.

Ci sono stati solo incidenti contenuti

Queste misure hanno efficacemente contenuto qualsiasi possibile disordine. Alcuni problemi si sono verificati durante i controlli di sicurezza ai punti di ingresso allo stadio, come già accennato. Ad esempio, il giovane di 26 anni al quale è stato notificato il Daspo (della durata di due anni) aveva cercato di entrare nello stadio armato di un coltello. Inoltre, numerosi tifosi francesi hanno abbandonato a terra mazze e bastoni dopo essere stati fermati dalle forze dell’ordine al punto di controllo.

Controllo su tifosi senza biglietto

Nel frattempo, a Porta Romana, le forze dell’ordine hanno mantenuto un rigoroso controllo su circa un centinaio di tifosi francesi che non erano in possesso di un biglietto per la partita, assicurandosi che non si avvicinassero allo stadio.

Precedenti scontri tra tifosi

La situazione era molto tesa a causa di un agguato ai danni dei tifosi milanesi in Ripa di Porta Ticinese. Il bilancio di quell’incidente ha visto un francese di 34 anni ferito a una gamba da un fendente (è stato operato il martedì successivo) e un parigino di 30 anni arrestato perché aveva minacciato i poliziotti con una spranga, uscendo da un ristorante dove, affermava, si era rifugiato dopo essere stato a sua volta attaccato dai sostenitori del Milan. Il trentenne è stato giudicato in una procedura diretta martedì mattina, con l’applicazione di un Daspo della durata di tre anni e il suo immediato allontanamento dalla città. L’origine di questi disordini risale agli scontri sia all’interno che all’esterno dello stadio di Parigi avvenuti lo scorso ottobre, in occasione della partita d’andata.