Tifosi Milan e Psg accoltellati. Le forze dell'ordine sono intervenute ma è stata una notte da brividi

Nella notte scorsa, lungo i Navigli, si è verificato uno scontro violento tra ultras del Milan e del Paris Saint Germain (PSG), con un tifoso che ha subito un’accoltellamento e diversi feriti.

La tensione era palpabile in vista della partita di Champions League in programma martedì sera, nella quale il Milan si trovava all’ultimo posto del gruppo F con soli 2 punti. La vigilia prometteva di essere “calda” e, purtroppo, questa previsione si è avverata.

Tifosi Milan Psg accoltellati: scontri e guerriglia urbana sui Navigli

Nel corso della notte, i Navigli sono stati teatro di violenti scontri e scene di guerriglia urbana che hanno coinvolto circa un centinaio di persone. Un tifoso francese di 34 anni è stato colpito da un coltello alla gamba, mentre altri ultras hanno riportato lesioni meno gravi. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la rissa.

I tifosi del PSG si trovavano nei locali vicino a Porta Ticinese quando si sono scontrati con gli ultras della Curva Sud del Milan. Le parole sono presto sfociate in violenza fisica, con calci, pugni e il lancio di petardi e fumogeni. Alcuni tifosi francesi hanno subito lesioni, tra cui un sostenitore di 34 anni colpito da fendenti. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico, in condizioni gravi.

Intervento delle forze dell’ordine

Durante la confusione generale, con passanti e clienti dei locali in fuga, sono giunte in Porta Ticinese squadre di polizia e carabinieri in tenuta anti-sommossa, che sono riusciti a ripristinare la calma. È stata inviata anche un’ambulanza dalla centrale operativa del servizio di emergenza 118.

La polizia di Stato aveva predisposto misure di controllo in città in previsione dell’arrivo dei tifosi parigini. Durante la serata, gli agenti hanno fermato e identificato 73 cittadini francesi, sostenitori del PSG.

Scontri notturni e altre liti

Nel corso della notte, ci sono stati ulteriori episodi di violenza, con un poliziotto colpito a una gamba da un oggetto contundente e un altro agente ferito al labbro. Un responsabile è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Poco dopo l’una di notte, una volante è intervenuta in via Paolo Sarpi per sedare una lite tra tifosi del PSG e cittadini cinesi.

Alle 2 del mattino, una volante è stata chiamata in un ostello di via Regina Margherita, dove un sostenitore francese aveva riportato una ferita alla testa.

Continuano i servizi di ordine Pubblico

I servizi di ordine pubblico, con la partecipazione di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, continueranno durante tutta la giornata di martedì in luoghi ad alta affluenza turistica e di aggregazione, protraendosi fino a mercoledì notte.