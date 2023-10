Sala si esprime sulla bomba d'acqua e dichiara che la vasca di Bresso avrebbe aiutato

Dopo la violenta tempesta che ha colpito Milano, il sindaco Beppe Sala ha commentato la situazione e ha sottolineato l’imprevedibilità di certi fenomeni meteorologici. Ha menzionato anche l’importanza della futura vasca di Bresso nel mitigare gli effetti delle inondazioni.

L’allerta della Protezione Civile

Sala ha notato che la Protezione Civile aveva emesso un’allerta gialla la sera precedente, teoricamente non preoccupante. Questo ha sollevato il tema della difficoltà di prevedere tali eventi meteorologici estremi, anche in presenza di allerte.

Mancanza di capacità di assorbimento

Il sindaco ha spiegato che l’evento meteorologico ha persistito per circa sei ore, portando a un flusso d’acqua sulla città di 60/70 metri cubi al secondo, mentre la capacità di drenaggio delle fognature cittadine è di circa 40 metri cubi al secondo. Ha sottolineato che la futura vasca di Bresso avrebbe potuto svolgere un ruolo importante nel limitare i danni.

Danni e problemi

Tra i danni segnalati dal Comune, c’è l’allagamento della linea metropolitana gialla, che rimane chiusa tra Zara e Centrale. L’acqua ha inoltre causato guasti alle centrali termiche di alcune case popolari, in particolare a Quarto Oggiaro e Niguarda, mentre fortunatamente ci sono stati pochi alberi caduti.

Impegno per la Ripristino della Normalità

Il sindaco Sala ha assicurato che da quando è iniziata la situazione di emergenza, lui e il suo team stanno lavorando intensamente. Le condizioni meteorologiche favorevoli attuali dovrebbero agevolare gli sforzi di recupero. Sala ha dichiarato che rimarrà in ufficio o sulle strade cittadine fino a quando la situazione non si sarà normalizzata. I vigili del fuoco e la Protezione Civile continuano a operare per liberare i box e le cantine dall’acqua e dal fango.